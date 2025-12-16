DOLAR
Bodrum'da Yavru Caretta Caretta Telef Oldu

Bodrum Torba Mahallesi'nde telef olan yavru caretta caretta sahilde bulundu; zabıta tespit etti, belediye gömme işlemi yapacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:30
Bodrum'da yavru caretta caretta telef olarak sahile vurdu

Torba Mahallesi sahilinde ölü deniz kaplumbağası bulundu

Sahil boyunca dolaşan vatandaşlar, Torba Mahallesi kıyısında hareketsiz halde duran bir yavru caretta caretta türü deniz kaplumbağası fark etti. Durumu bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yavru deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirledi. İlk incelemede, hayvanın vücudunun çeşitli bölgelerinde bozulma ve çürümeye işaret eden bulgular görüldü.

Belediye yetkilileri, gerekli idari ve hijyenik işlemlerin ardından ölü deniz kaplumbağasının sahilden alınarak uygun bir alana gömüleceğini bildirdi. Olayla ilgili daha detaylı inceleme ve kayıt işlemleri sürüyor.

Vatandaşların duyarlılığı sayesinde ölü deniz canlısının bulunduğu yer yetkililere hızla bildirildi; yetkililer benzer durumlarda yetkili birimlere haber verilmesi çağrısında bulundu.

