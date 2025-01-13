AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Gözden Geçiriyor

AB'nin Suriye ile İlişkileri Yeniden Değerlendiriliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin Suriye'deki yeni yönetimle etkileşimi sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. El Anouni, dışişleri bakanlarının yaklaşan toplantısında Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunun masaya yatırılacağı bilgisini verdi.

Yeni Yönetim ile İletişim Artıyor

El Anouni, Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçtiğinin altını çizerek, AB'den heyetlerin Şam'daki yeni yönetimle kurduğu temasların ardından Suriye'deki yeniden imar ihtiyacı doğrultusunda yaptırımların kaldırılmasının gündemde olup olmadığını yanıtladı.

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının geçen hafta Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretyi de hatırlatan El Anouni, “Yüksek Temsilci'nin, 'Avrupa ekibi' yaklaşımıyla üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaya kendini adadığını” söyledi.

Suriye Üzerine Önemli Toplantılar

El Anouni, Yüksek Temsilci Kaja Kallas'ın, Riyad'da yapılan Suriye konulu toplantıya katıldığını belirterek, Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve Avrupa'dan meslektaşlarıyla Suriye'deki zorluklara dair fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Riyad'da, Suriye'nin liderliğiyle etkileşimi sürdürme ve onlara destek sağlama konusunda mutabakat sağlandığını vurguladı.

Yaptırımların Geleceği

El Anouni, yaptırımların da tartışılan konular arasında yer aldığını belirterek, “AB dışişleri bakanları, Brüksel'deki bir sonraki toplantılarında Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirecekler.” dedi.

AB'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, rejimle bağlantılı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere karşı seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Ayrıca, Beşşar Esed ve rejimin iç çevresinde yer alan kritik isimler yaptırım listesine alındı.

AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uygulayarak, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef almıştır. Bu bağlamda ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanlarının ihracatı kısıtlanmıştır.

Bu yaptırımlar ayrıca, belli girişimlerin ve altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsamaktadır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni (fotoğrafta) AB'nin Suriye'deki yeni yönetimle ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni (fotoğrafta) AB'nin Suriye'deki yeni yönetimle ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.