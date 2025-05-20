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AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

Avrupa Birliği, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıkladı. AB, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:15
AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." ifadelerini paylaştı.

Kallas, "Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." diyerek, AB'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

AB'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, Mayıs 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte başlamıştır. Bu yaptırımlar, rejimle bağlantılı olan ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlamaları içermektedir. Özellikle Beşşar Esed ve rejimin kritik isimleri bu listede yer almaktadır.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'nin ekonomik yapısını hedef alan sektörel yaptırımlar da uygulamaktadır. Bu yaptırımlar, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını, askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanlarının ihracatını kısıtlamaktadır. Yaptırımlar ayrıca belli girişimlerin ve altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsamaktadır.

AB, rejimin devrilmesinin ardından, 24 Şubat'ta Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya alma" kararı alarak ilk adımı atmıştı.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların geri döndürülebilir nitelikte olduğunu ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini belirtmektedir.

AB Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek...

AB Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek...

AB Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

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