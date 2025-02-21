AB, Suriye'ye Yönelik Sektörel Yaptırımları Kaldırmayı Planlıyor

AB, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaştırma gibi önemli sektörlerdeki yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor. Bir AB yetkilisinin açıklamalarına göre, 24 Şubat tarihinde Brüksel’de toplanacak olan AB ülkelerinin dışişleri bakanları, iç savaş sürecinde uygulamaya konulan bazı yaptırımların kaldırılması yönünde bir anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Geri Döndürülebilir Karar

Yetkili, bu konudaki kararın "geri döndürülebilir" olduğunu ifade ederek, kaldırma işleminin aslında "askıya alma" niteliğine sahip olacağını belirtti. Söz konusu süreç, Şam yönetiminin demokratik adımlarına bağlı olarak şekillenecek.

Kararın ilk aşamada bankacılık, enerji ve ulaştırma sektörlerini kapsayacağı bilgisi edinildi. AB dışişleri bakanları, 27 Ocak tarihinde gerçekleştirdikleri toplantılarda Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine dair bir "yol haritası" üzerinde uzlaşmışlardı.

Demokrasiye Bağlı Olarak Yaptırımlar Geri Alınabilir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz," şeklinde bir açıklamada bulundu.

AB'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımları

AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar, Mayıs 2011 tarihinde iç savaşın patlak vermesinin ardından başladı. Bu yaptırımlar çerçevesinde, rejimle bağlantılı olan ve insan hakları ihlallerine karışan kişilere yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed ve rejim içindeki kritik isimler bu yasaklardan etkilenenler arasında yer aldı.

Ayrıca, AB Suriye’ye sektörel yaptırımlar da uygulayarak, rejimin finans altyapısına zarar vermeyi amaçladı. Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil kullanım amaçlı malların yanı sıra belirli iletişim ekipmanlarının ihracatı da kısıtlandı. Bu yaptırımlar, bazı altyapı projeleri ve girişimlerin finansmanını da etkiledi.