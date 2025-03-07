AB Türkiye Delegasyonu, Kadınlar Günü İçin Resepsiyon Düzenledi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentte özel bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski ev sahipliği yaptı ve birçok davetli katıldı.

Ossowski, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine değindi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki zorlukları vurguladı. Birleşmiş Milletler'in belirlediği hedeflere ulaşmada henüz yol kat edilemediğine dikkat çeken Ossowski, AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme taahhüdünün demokrasi için kritik olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Türkiye’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında, birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlatan Ossowski, bu durumun dünya genelindeki kadın haklarının gelişimi açısından önemli bir dayanak olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından hazırlanan Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu (2023-2024) tanıtıldı; etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.