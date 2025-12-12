Pezeşkiyan: Siyonist Rejime Tanınan Ayrıcalık Adil Barışı Engelliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumundaki konuşmasında, büyük güçlerin çifte standartlarının İsrail için fiili bir güvenlik istisnacılığı yarattığını belirtti. Pezeşkiyan, böyle bir ayrıcalık sürdüğü sürece adil bir uluslararası düzen ve gerçek barıştan söz edilemeyeceğini ifade etti.

Foruma katılmak üzere Aşkabat'a gelen Pezeşkiyan, toplantının Türkmenistan’ın tarafsızlığını ilan etmesinin 30'uncu yılıyla aynı döneme denk gelmesine dikkat çekerek organizasyon nedeniyle Türkmenistan devleti ve halkına teşekkür etti. İran'ın, eşitlik temelli diyalog, ortak iş birliği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartına saygı ile tek taraflı yaklaşımlardan kaçınma ilkesine inandığını vurguladı.

Barış anlayışı ve eşitsizlik

Pezeşkiyan, günümüzde barışın evrensel bir hak olmaktan çıkarak yalnızca belirli coğrafyalarda sürdürülebilen bir ayrıcalığa dönüştüğünü belirtti. Barışın askeri harcamaların artışı, güç temelli ittifaklar ya da göstermelik diplomasiyle sağlanamayacağını, kalıcı barışın ancak eşitsizlik, tekelcilik ve ayrımcılıkla yüzleşilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Orta Doğu'da çifte standartlar İsrail'e özel hak kazandırdı

Pezeşkiyan, büyük güçlerin Orta Doğu politikalarının bugüne kadar fiilen siyonist rejim için bir tür özel hak oluşturduğunu ve bunun bölgedeki pek çok savaşın ve adaletsizliğin kaynağı olduğunu belirtti. Bu özel hakların jeopolitik hesaplar, tarihi ittifaklar, Batı'nın güvenlik çıkarları ve uluslararası kurumların yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bileşimiyle ortaya çıktığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki tekrarlanan suçlardan, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine; Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılardan İran ve Katar'a yönelik operasyonlara kadar uzanan saldırgan politikalarını sürdürebildiğini kaydeden Pezeşkiyan, bunun küresel ölçekte güç tekelleşmesinin ve büyük güçlerin beslediği çifte standartların doğrudan sonucu olduğunu; pratikte uluslararası denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarının dışında tutulan aktörlerin adaletsizliği derinleştirdiğini vurguladı.

Özel ayrıcalık sürdükçe adil barış mümkün değil

Pezeşkiyan, söz konusu adaletsizlikler zemininde İsrail’in geçen haziran ayında İran’a düzenlediği saldırının yüzlerce masum İranlının hayatını kaybetmesine yol açtığını, bu saldırının uluslararası bir yaptırımla karşılaşmadığını ve bazı güçlerin tam siyasi ve askeri desteğini aldığını hatırlattı. Pezeşkiyan, Siyonist rejime tanınan bu özel ayrıcalığın var olduğu sürece adil bir uluslararası düzenden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Tarafsızlık, pasiflik değildir

Pezeşkiyan, tarafsızlığın zulüm ve saldırılar karşısında pasiflik ya da kayıtsızlık anlamına gelmediğini, aksine tarafsızlığın uluslararası hukuk, BM Şartı ve evrensel insani değerler temelinde şekillenen ahlak merkezli ve dinamik bir duruş olduğunu dile getirdi. Tüm ülkelerin bölgesel girişimlerle, uluslararası kuruluşlarda daha etkin rol üstlenerek ve ahlaki temellere dayanan çok taraflı diplomasi yürüterek dünyanın sadece büyük güçlerin diliyle konuşmadığını göstermesi gerektiğini savundu ve İran'ın aktif, sorumlu tarafsızlık anlayışını benimsediğini vurguladı.

Pezeşkiyan, toplantının barış ilkeleri ve uluslararası güvene yönelik açık sapmaların önlenmesine ilişkin ortak sorumluluğun hatırlatılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, barış ve güvenlik söyleminin güçlendirilmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı Türkmenistan devleti ve halkına teşekkür etti.

