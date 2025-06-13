AB Türkiye Delegasyonu'ndan İsrail'e Diplomasi Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İsrail'e önemli bir çağrıda bulunarak, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını ve bölgedeki meseleleri diplomatik yollarla çözmesini istedi.

Şanlıurfa Ziyareti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi Ossowski, burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt veren Ossowski, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ossowski, gerilimin arttığı bu dönemde diplomasiye vurgu yaparak, "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Askeri yollarla gerilimin artırılması, tırmandırılması hiçbir zaman çözüm yolu olamaz,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Şanlıurfa'da, İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.