AB: Türkiye'nin Katkısıyla Gazze'den 11 Filistinli Hasta Tahliye Edildi

AB Sivil Koruma Mekanizması'nın 26. operasyonu

Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya platformu Amerikan X hesabından yaptığı paylaşımda, dün gerçekleştirilen tahliye operasyonunu duyurdu.

Lahbib, operasyonda Türkiye, Belçika, Romanya, Norveç ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki ofisinin dayanışma içinde çalıştığını ifade etti. Operasyon kapsamında 11 Filistinli hasta ve 28 hasta yakını Gazze'den tahliye edildi.

Lahbib, bunun AB Sivil Koruma Mekanizması'nın 26. tahliye operasyonu olduğunu belirterek, Gazze'den gelen binden fazla hasta ve yakınının halihazırda Avrupa'da tedavi gördüğünü aktardı.

Diplomatik kaynaklara göre, dünkü tahliye operasyonu kapsamında bir Filistin vatandaşı bugün Türkiye'ye getirildi.