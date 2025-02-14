AB, Ukrayna'nın Yanında Kararlılıkla Durduğunu Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durduklarını vurguladı. Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'nın yanında kararlılıkla duruyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ortağımızla birlikte, herkesin silahlarını hangi koşullarda bırakması gerektiğine güçlü bir pozisyonda karar verebilmesini sağlamak istiyoruz. Ukrayna'nın geleceği, aynı zamanda Avrupa'nın da geleceğidir," dedi.

Von der Leyen, Münih'te Ukrayna konusunu ele alacaklarını ve savaşın hangi koşullarda sona erdirilebileceği sorusunun Avrupa'yı doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti. "Bizim gibi Ukrayna halkının da en büyük çıkarı kalıcı ve adil bir barıştır. Bu durum, özellikle de Avrupa devletlerinin güvenliği garanti altına almaları ve yeniden yapılanmadan sorumlu olmaları halinde geçerlidir," şeklinde konuştu.

AB'nin ABD'ye karşı "orantılı ve net karşı tedbirler" alacağını söyleyen von der Leyen, ABD'nin Avrupa'nın en yakın ortağı olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı. "ABD ile iyi çalışmaya devam etmek istiyoruz ancak aynı zamanda ticaret savaşlarının ve örneğin cezalandırıcı gümrük tarifelerinin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Gümrük tarifeleri vergidir. Enflasyona neden olurlar. En çok çalışan insanları, işletmeleri ve sıradan gelir sahiplerini vurur," ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'ye yönelik haksız gümrük vergilerinin cevapsız kalmayacağını yineleyerek, "AB olarak, ABD'ye karşı orantılı ve net karşı tedbirler alacağız," sözlerini ekledi. Aynı zamanda, her iki taraf için de faydalı ortak çözümler bulmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Avrupa'nın savunma ve güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade eden von der Leyen, "Yerli sanayimizi ve yenilikçi gücümüzü güçlendirmeli ve böylece Avrupa'nın egemenliğini güçlendirmeliyiz. Her şeyden önce Avrupa Birliği, savunma ve güvenliğe yatırım yapmaları konusunda üye devletleri destekleyebilir. Bu nedenle ilk olarak, üye ülkelerin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmalarını istiyorum," şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelere bütçeleri için tedbirler ve özel araçlar paketi önereceklerini de sözlerine ekledi.