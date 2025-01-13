AB, Ukrayna'ya 148 Milyon Euro’luk İnsani Yardım Paketi Açıkladı

AB, Ukrayna'ya yönelik 148 milyon euro değerinde yeni insani yardım paketiyle acil ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:08
AB, Ukrayna'ya 148 Milyon Euro’luk İnsani Yardım Paketi Açıkladı

Avrupa Birliği (AB), savaşın derin etkilerini sürdüren Ukrayna için 148 milyon avro değerinde yeni bir insani yardım paketi açıkladı. AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yeni yardım paketi, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Açıklamada, toplam 148 milyon avro değerindeki yardım paketinin 140 milyon avrosunun Ukrayna, 8 milyon avrosunun ise Moldova'daki insani yardım çalışmaları için ayrıldığı belirtildi. Bu yeni gelişmeyle birlikte, AB'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 1,1 milyar avronun üzerine çıkmış oldu.

AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabında bu yardım paketiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'ya yönelik 148 milyon avroluk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır."

Öte yandan, dün Ukrayna'ya insani yardım çalışmalarını incelemek üzere giden Lahbib'in, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dahil üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

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