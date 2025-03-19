AB Üst Düzey Yetkilileri, BM Genel Sekreteri Guterres ile Bir Araya Geldi

AB ve BM İş Birliği Güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

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Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, BM ve ona bağlı örgütlerin küresel zorluklarla mücadelede ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Avrupa'nın, bu önemli kurumun reformu ve güçlendirilmesi konusunda Guterres'i destekleme niyetinde olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından, Costa liderliğinde AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın düzenlenecek olağan zirve toplantısının bir bölümüne Guterres de katılacak. Bu zirve, Avrupa'nın uluslararası iş birliğini güçlendirmesi adına önemli bir fırsat sunuyor.