AB ve Batı Balkanlar Zirvesi: İlişkiler Güçleniyor

AB ve Batı Balkanlar Liderleri Brüksel'de Buluştu

Avrupa Birliği (AB) ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderleri, zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Bu zirve, Batı Balkanlar'daki altı ülkenin liderlerinin AB'nin 27 üyesinin hükümet ve devlet başkanlarıyla beşinci kez buluşması olarak dikkat çekiyor.

Önemli Gündem Maddeleri

Zirve kapsamında, AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenirken, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yolların görüşülmesi bekleniyor. İlk oturumda siyasi konular, ikinci oturumda ise ekonomik meseleler ele alınacak. Bu bağlamda, bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi ve AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı önemli başlıklar arasında yer alıyor.

AB Yetkilileri Zirvede

Zirveye, liderlerin yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da katılıyor. Costa, liderlik edeceği ilk toplantı olan zirve öncesinde, AB'nin genişleme sürecindeki kararlılığını vurgulayarak, 'Barış, güvenlik ve refah için önemli bir yatırım' ifadesini kullandı.

Genişleme Süreci ve Hedefler

Costa, genişleme sürecini güçlendirmek amacıyla bu toplantının stratejik bir an olduğunu ifade etti. Kallas ise Batı Balkanlar'ın coğrafi olarak Avrupa'ya ait olduğunu belirterek, ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Zirve gündeminde, Büyüme Planı ve Rusya'nın hibrid faaliyetleri gibi konular da yer alıyor.

Batı Balkanlar'da Kosova hariç beş ülke, AB'ye aday ülke konumunda bulunurken, Kosova ise potansiyel aday olarak değerlendiriliyor. Son olarak 13 Aralık 2023'te düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde, 'üyeliğinizi destekliyoruz ancak reform bekliyoruz' mesajı verilmişti.