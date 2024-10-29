AB ve NATO'dan Yeni Üst Düzey Görev Gücü İnisiyatifi

AB ve NATO Arasında Yeni Bir İnisiyatif

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, günden güne artan küresel tehditlerle başa çıkmak amacıyla mevcut işbirliğini güçlendirecek bir "üst düzey görev gücü" oluşturma kararı aldıklarını açıkladı.

Stratejik Ortaklığın Önemi Vurgulandı

Von der Leyen ve Rutte, Rutte'nin görevi devraldığı günden bu yana ilk kez bir araya gelerek, NATO ve AB arasındaki sıkı bağlantıyı ve stratejik ortaklığın önemini vurguladılar. Açıklamada, ikilinin, giderek tehdit dolu bir hal alan dünya düzeninde barış, özgürlük ve refahı savunmanın hayati önemine inandıkları kaydedildi.

Ukrayna Savaşı ve Küresel Tehditler

Açıklamada, devam eden Ukrayna savaşı'nın Avrupa'nın barış ve güvenliği için en büyük tehdit olduğu belirtilirken, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının, durumun önemli ölçüde kötüleşeceği ve küresel barış için bir tehlike oluşturacağı vurgulandı.

İlk Toplantı Yakında Gerçekleşecek

Von der Leyen ve Rutte, yeni görev gücünün hayata geçirilmesi konusunda ilk toplantının önümüzdeki haftalarda yapılacağını duyurdular.

Kuzey Kore'nin Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye bir resmi ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında bir "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın muharebe bölgelerine Kuzey Koreli askerleri yerleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray ise, aynı gün yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşmak üzere 3 binden fazla asker getirdiğini belirterek, bu askerlerin bir kısmının Kursk bölgesine yerleştirileceğini ifade etti.