Başkale'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü

Başkale'de kar sonrası soğuyan hava yoğun sise yol açtı; görüş 5 metreye kadar düştü, kar örtüsü 20-50 cm arasında, karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:12
Başkale'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçede göz gözü görmez hale geldi. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kar örtüsü ve hava sıcaklığı

Aralıklarla devam eden kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Özellikle akşam saatlerinde havanın sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle yoğun sis kısa sürede etkisini artırdı.

Eksi dereceler nedeniyle evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu ve yoğun sis altında evler neredeyse görünmez hale geldi.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

İlçe genelinde ulaşım ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

