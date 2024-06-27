AB ve Ukrayna, güvenlik anlaşması imzalıyor! Rusya'ya karşı birlikte duruş...

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte uzun vadeli bir güvenlik anlaşması imzalayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Bugün Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları imzalama fırsatımız olacak. Ukrayna'ya sonuna kadar destek verme niyetinde olduğumuz mesajını verebilmemiz çok önemli." dedi.

AB'nin Ukrayna'ya Desteği Artıyor

Michel, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya ilk aktarımının gelecek haftalarda gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna ile başlatılan katılım müzakereleri çerçevesinde Zelenskiy'i tebrik eden Michel, anlaşmanın Ukrayna'nın NATO'nun güvenlik şemsiyesine katılana kadar geçerli olacağını vurguladı.



Güvenlik Anlaşmasının Detayları



AB ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen uzun vadeli güvenlik anlaşması, Ukrayna için modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme ve siber güvenlik gibi savunma alanlarında önemli taahhütler içeriyor. Anlaşma ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği sürecini destekleyeceği gibi Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi ve dondurulan Rus varlıklarının yeniden yapılandırılması ve ekonominin desteklenmesi gibi konularda da adımlar içeriyor.