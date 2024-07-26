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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'in UNRWA'a Yönelik Eleştirilere Tepki

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabalarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:48
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'in UNRWA'a Yönelik Eleştirilere Tepki

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Açıklamaları

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Parlamentosu'nun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'yı "terör örgütü" ilan etme girişimlerine sert bir dille karşı çıktı.

"Bu Saçmalığa Son Verin"

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak damgalanması, bölgesel istikrarı tehdit eden ve BM ajansının yardımlarından faydalananların insanlık onurunu hedef alan bir hamledir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Destek

Borrell, İsrail hükümetine bu durumu sonlandırma çağrısında bulunan birçok ülkeye destek verdiklerini vurguladı. "Bu saçmalığa son verilmesi gerektiğini söyleyen ortaklarımızla beraber hareket ediyoruz." dedi.

İsrail'deki Gelişmeler

İsrail'de, UNRWA'yı terör örgütü ilan etmeye yönelik üç yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçti. Tasarılar, UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerini yasaklamayı ve çalışanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngörüyor.

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