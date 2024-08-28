AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Mescid-i Aksa'daki İhlaller Bölgesel İstikrarı Tehdit Ediyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Mescid-i Aksa Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın statükosunun ihlal edilmesinin, bölgedeki istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ürdün'den Gelen Uyarı

Borrell, X platformundan yaptığı paylaşımda, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve uluslararası topluma yönelik çağrısına atıfta bulundu. Safedi, "İsrail'in işgal altındaki Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik yasadışı eylemlerinin durdurulmasını talep etti" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Aşırı Sağcı Politikaları

Borrell, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları organize eden ve burada sinagog inşa etmeyi öneren İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in eylemlerine dikkat çekti. Borrell, bu tür endişelerin meşru olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun bu durumu derhal ele alması gerektiğini vurguladı.

Ben-Gvir'in İddiaları ve Yorumları

Haberlerde, Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme niyetini açıkladığına dair bir röportaja yer verildi. Ayrıca, mevcut politikanın Yahudilerin burada ibadet etmesine olanak sağladığını ileri sürdüğünü belirtti. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna da "Evet" yanıtını vermiştir.

Baskınlar ve Uluslararası Anlaşmalar

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan barış antlaşması gereği, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin kontrolündedir. Ancak, fanatik Yahudilerin 2003 yılından bu yana, İdarenin izni olmaksızın polis eşliğinde kutsal alana girişleri devam etmektedir. Bu durum, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından, Müslümanların egemenliğinin ihlali olarak değerlendirilmektedir.

Ben-Gvir'in düzenli olarak Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdiği ve bu baskınların sonuncusunun 13 Ağustos'ta yapıldığı belirtilmektedir. Yaptığı açıklamada, "Buradaki idare ve egemenlik hakkında ciddi gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiğini görüyoruz" şeklindeki yorumları dikkat çekmektedir.