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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: 'Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı'

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırılığın, İran ve Rusya'nın etkisinin olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:26
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: 'Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı'

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırılığın, İran ve Rusya'nın yer almaması gerektiğini ifade etti. Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Suriye Temasları

Kallas, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti ve AB'nin şu anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin bugün Şam'daki yeni yönetimle temas kurduğunu söyledi.

Kallas, sözlerine şöyle devam etti: "Heyet, Şam'da bazı üst düzey toplantılara katıldı. Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle diyalog kurmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar; toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca azınlıklar ile kadın haklarına saygı gösteren kapsayıcı bir hükümete dair ilkelerdir."

Dış Müdahalelere Dikkat

Gelecek sürecin dış müdahale olmaksızın ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Kallas, "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı." ifadelerini kullandı.

Kallas, toplantıda birçok bakanın AB'nin Şam'daki yeni yönetimle ilişkilerinin Rusya'nın ülkedeki nüfuzunu tümüyle ortadan kaldırma şartına bağlı olması gerektiği görüşünü benimsediğini aktardı.

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