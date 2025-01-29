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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Uzayda Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

Kaja Kallas, uzaydaki tehditler karşısında güvenlik önlemlerinin artırılmasının aciliyeti üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:37
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Uzayda Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

Uzayda Güvenlik Önlemleri Önemli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, uzayda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Kallas, "Uzayı savunduğumuz zaman ekonomilerimizi de savunmuş oluruz. Uydularımızın güvenliği toplumlarımızın güvenliğidir" açıklamasında bulundu.

Rusya'dan Gelen Tehditler Artıyor

Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen 17. Avrupa Uzay Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'dan gelen tehditlerin arttığını belirterek, "Avrupa şu anda hibrit savaşla karşı karşıya ve bu durum, hem yer altyapısı hem de uzay endüstrileri için önemli riskler oluşturuyor" dedi. Ayrıca, Rusya'nın uydu karşıtı füzeler denemesi ve uzay sistemlerine düzenlenen siber saldırıların, Avrupa'nın uzaydaki çıkarlarını korumak için güçlü bir yanıt verme gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni Bir Avrupa Uzay Stratejisi Geliştirilmeli

Kallas, yeni bir Avrupa uzay stratejisine duyulan ihtiyacı vurgulayarak, "Bu zorluklarla birlikte mücadele etmek, tüm AB üye ülkelerinin menfaatinedir" şeklinde konuştu. Ayrıca, AB ülkeleri arasında istihbarat paylaşımının artırılması ve uzay tehditlerine karşı birleşik bir savunma stratejisi geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kubilius’tan Kritik Uyarılar

AB Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, güvenliğin sağlanmasında uzayın kritik önemini vurgulayarak, Rusya'dan yükselen tehditler ışığında savunma ve uzay sektörlerinde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi. Kubilius, Avrupa'nın uzaydaki stratejik özerkliğini artırması gerektiğini belirterek, AB kurumları ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kubilius, ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5 veya 6'sının savunma harcamalarına ayrılması gerektiğini belirterek, "Savunma harcamalarımızı artırmamız gerektiğini Trump yüzünden değil, Putin yüzünden yapmalıyız" ifadesini kullandı.

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