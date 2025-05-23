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AB Yüksek Temsilcisi Kallas: 'Kuzey Makedonya AB'ye aittir!'

Kaja Kallas, Kuzey Makedonya'nın AB entegrasyonunun önemine dikkat çekti ve destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:00
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: 'Kuzey Makedonya AB'ye aittir!'

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Kuzey Makedonya'nın AB'ye bağlılığını vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kuzey Makedonya'nın AB'ye ait olduğunu güçlü bir dille ifade etti. Balkan ülkelerini kapsayan bir ziyaret çerçevesinde Üsküp'te gerçekleşen temaslarda, Kallas, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği yolundaki ilerlemelerinin önemini vurguladı.

Ortak Basın Toplantısında AB Desteği

Kallas, Başbakan Hristijan Mickoski ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kuzey Makedonya, AB'ye aittir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon sürecinin, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması açısından en iyi çözüm olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Mickoski'nin Vurguları

Başbakan Mickoski, Kallas'ın Üsküp ziyaretinin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu, AB'nin bu bölgeyi unutmadığının önemli bir mesajıdır" dedi. Mickoski, ayrıca AB'den daha net bir destek ve mesaj beklediklerini belirtti. "Biz AB'ye aitiz çünkü onlarca yıldır demokratik bir toplum inşa ettik ve komşularımızla iyi ilişkiler kurduk," şeklinde konuştu.

Kallas'ın temasları devam ediyor

Kallas, Üsküp ziyaretine dair temasları kapsamında, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya gelecek. İkili, Dışişleri Bakanlığı'nda AB ile Kuzey Makedonya arasında güvenlik ve savunma diyaloğunun başlatılması etkinliğine katılacaklar. Ayrıca, Kallas, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski ile de görüşerek, Üsküp'teki Balkan Tıbbi Görev Gücü merkezini ziyaret edecek.

Daha önce Sırbistan ve Kosova'yı ziyaret eden Kallas'ın bu bölgedeki etkinlikleri dikkatle takip ediliyor.

Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Avrupa...

Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda), Başbakan Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya geldi.

Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Avrupa...

Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda), Başbakan Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya geldi.

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