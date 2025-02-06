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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Brüksel'e Davet Etti

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Brüksel'e davet etti. Seyahat detayları ise belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:51
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Brüksel'e Davet Etti

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Şeybani'yi Brüksel'e Davet Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.

El Anouni, AB Komisyonunun düzenlediği günlük basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Paris'e davet etmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Söz konusu toplantıda, Şara'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) ve dolayısıyla AB'nin yaptırım listesinde yer aldığına dikkat çeken El Anouni, bu nedenle AB ülkelerine seyahat etmesinin şu anda yasak olduğunu açıkladı. Ancak, bir üye ülke veya kişinin kendisi tarafından talep edilmesi durumunda bu kuraldan muaf tutulabileceği bilgisini de ekledi.

El Anouni, bir soru üzerine, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, Riyad ziyareti sırasında Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini ifade etti. Ancak, davetin detayları veya olası ziyaretin koşullarına dair herhangi bir bilgi vermedi.

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