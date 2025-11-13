Abana’da Ormanda Ayı Saldırısı: Yaralı Vatandaş Hastaneye Sevk Edildi
Olayın Detayları
Olay, Kastamonu’nun Abana ilçesi Kadıyusuf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ayının saldırısına uğrayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Müdahale ve Tahliye
İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, ana yolun kapalı olması nedeniyle Çayırcık güzergahını kullanarak, köylülerin yardımıyla vatandaşa ulaştı. Yaralı, güçlükle ambulansa ulaştırılabildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
