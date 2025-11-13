Abana’da Ormanda Ayı Saldırısı: Yaralı Vatandaş Hastaneye Sevk Edildi

Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kadıyusuf köyü mevkiinde ormanda ayının saldırısına uğrayan vatandaş, güçlükle ulaşılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:24
Olayın Detayları

Olay, Kastamonu’nun Abana ilçesi Kadıyusuf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ayının saldırısına uğrayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, ana yolun kapalı olması nedeniyle Çayırcık güzergahını kullanarak, köylülerin yardımıyla vatandaşa ulaştı. Yaralı, güçlükle ambulansa ulaştırılabildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

