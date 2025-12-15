Abant'ta Kar Sürprizi: Yaylalar Beyaza Büründü
Bolu'da Abant Gölü çevresinde etkili kar yağışı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı ve çevresindeki yaylalar, sabah saatlerinde başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla beyaza büründü.
Doğal güzellikleriyle dört mevsim ziyaretçi çeken Abant bölgesinde yağışın etkisiyle Pelitözü, Çepni, Örencik, Samat ve Sarıyar yaylaları kar örtüsüyle kaplandı ve kartpostallık manzaralar oluştu.
Kar kalınlığı; Abant Gölü çevresinde 5 santimetre olarak ölçülürken, gölün üst kısımlarındaki yüksek noktalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı nedeniyle Mudurnu-Abant yol güzergahı da beyaza bürünürken, bölge ziyaretçilerine farklı bir kış görüntüsü sundu.
