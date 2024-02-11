ABB başkan adayı Turgut Altınok: Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya yükseltiyoruz

ABB başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'den, ABB'nin Avrupa'daki belediyelerle kıyaslanamayacak kadar az yardım yaptığını iddia etti. "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." diye konuştu.

ABB başkan adayı Turgut Altınok: Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya yükseltiyoruz
Yayın Tarihi:

AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Altınok, Ankara'ya altın yıllarını yaşatacaklarını, Altındağ'ın metro hatlarıyla donatacaklarını ve kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti.

Altınok, Mansur Yavaş'ın 101 sözden 90'ını yerine getirmediğini belirtti. "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." dedi.

Altınok, belediyenin 5 yılda Ankara'ya yarı olimpik yüzme havuzu bile inşa edemediğini belirterek, kendisinin sosyal medya belediyecisi değil, eser ve hizmet belediyecisi olduğunu vurguladı.

Altınok, evsiz binlerce Ankaralıya kira gibi ödeme yaparak ev sahibi olma imkanı sunacaklarını söyledi. Ankara'ya yeni konutlar inşa ederek kira ücretlerini azaltacaklarını belirtti.

AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, belediyenin yardımlarını artıracağını ve Ankaralılara et, süt, pasta ve ayakkabı gibi seçenekler sunacağını açıkladı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
35 yaşındaki Mustafa Pektemek'in yeni takımı duyuruldu 35 yaşındaki Mustafa Pektemek'in yeni takımı duyuruldu
Gençleşmek için sadece 20 gün bunları yiyin! Cildiniz ışıl ışıl parlayacak Gençleşmek için sadece 20 gün bunları yiyin! Cildiniz ışıl ışıl parlayacak
Saç dökülmesini anında durduran karışım! Gece sürüp yatan sabah yeni saçlarla uyanıyor Saç dökülmesini anında durduran karışım! Gece sürüp yatan sabah yeni saçlarla uyanıyor
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında Meclis gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek? Sağlık teklifi bu hafta genel kurula sunuluyor Meclis gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek? Sağlık teklifi bu hafta genel kurula sunuluyor