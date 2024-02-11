ABB başkan adayı Turgut Altınok: Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya yükseltiyoruz

AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Altınok, Ankara'ya altın yıllarını yaşatacaklarını, Altındağ'ın metro hatlarıyla donatacaklarını ve kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti.

Altınok, Mansur Yavaş'ın 101 sözden 90'ını yerine getirmediğini belirtti. "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." dedi.

Altınok, belediyenin 5 yılda Ankara'ya yarı olimpik yüzme havuzu bile inşa edemediğini belirterek, kendisinin sosyal medya belediyecisi değil, eser ve hizmet belediyecisi olduğunu vurguladı.

Altınok, evsiz binlerce Ankaralıya kira gibi ödeme yaparak ev sahibi olma imkanı sunacaklarını söyledi. Ankara'ya yeni konutlar inşa ederek kira ücretlerini azaltacaklarını belirtti.

AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, belediyenin yardımlarını artıracağını ve Ankaralılara et, süt, pasta ve ayakkabı gibi seçenekler sunacağını açıkladı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." ifadelerini kullandı.