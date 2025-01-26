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ABB, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Ücretsiz Spor ve Eğlence Faaliyetleri Sunuyor

ABB, ihtiyaç sahibi çocukların yarıyıl tatilinde ücretsiz spor ve eğlence hizmetlerine erişimini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:54
ABB, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Ücretsiz Spor ve Eğlence Faaliyetleri Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Eğlence Fırsatları Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarıyıl tatili boyunca sosyal destek alan ailelerin çocuklarına ücretsiz spor ve eğlence hizmeti sağlıyor. Bu uygulama, ihtiyaç sahibi çocukların eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmelerine olanak tanıyor.

Ücretsiz Hizmet Sunan Tesisler

ABB tarafından yapılan açıklamada, tercih edilen tesislerden bazıları şunlardır: Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu, BelPa Buz Pateni Tesisi ve Dijital Hayvanat Bahçesi. Bu tesisler, yarıyıl tatili boyunca çocuklara hizmet vererek eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Zengin Spor Dalları ve Uzman Eğitmenler

Program kapsamında çocuklar, buz pateni, yüzme, dart, masa tenisi ve jimnastik gibi çeşitli spor branşlarında uzman antrenörler eşliğinde ders alabiliyor. Bu etkinlikler, çocukların fiziksel aktivitelerini artırarak sağlıklı bir yaşam biçimine teşvik ediyor.

ABB, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine ulaşmaya devam ederken, ihtiyaç sahibi çocukların yarıyıl tatilinde keyifli ve eğitici zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

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