Eskişehir’de gündüz beyaz, gece neon yeşil parlayan otomobil

210 mikron TPU PPF kaplama ile dünyada sayılı örnek

Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde 2009 yılından bu yana araçlara boya koruma filmi uygulayan ve 16 yıldır sektörde hizmet veren 35 yaşındaki Mücahit Erdoğan, kardeşinin otomobiline uyguladığı özel kaplama ile ilgi odağı oldu.

Erdoğan’ın uyguladığı 210 mikron TPU PPF kaplama, gündüz güneş ışığını toplayıp karanlıkta adeta bir ışık kaynağı gibi neon yeşil parlamasıyla dikkat çekiyor. Kaplamanın gündüz sedefli beyaz görünümü, gece belirli süreliğine parlak yeşile dönüşüyor. Esnaf bu özelliğin dünyada sadece 7 araçta bulunduğunu, Eskişehir’de ise bunun 1 tane olduğunu iddia ediyor.

Mücahit Erdoğan uygulama ve aracın dikkat çekiciliği hakkında şunları aktardı: Daha öncesinde renkli kaplama, PPF kaplama ve boya koruma uygulamalarıyla bu işe başladık. Sonrasında bu noktaya kadar geldik. Bu araçtan şu an dünyada 7 tane, Eskişehir’de ise 1 tane var. Bizim dışımızda bir ikincisinin olacağını da pek zannetmiyorum. Bu araç gündüz sedefli beyaz görünüyor. Işığı toplayıp karanlığa girdiği anda ise neon yeşil olarak, tıpkı bir ışık kaynağı gibi parlamaya başlıyor. Güneş ışığını ve lamba ışıklarını tamamen toplayıp, bu enerjiyle yanabilen özellikli bir PPF malzeme bu. Görenler gözlerine inanamıyorlar. Rengin nasıl değiştiğine dair birçok açıklama yapmak, örnek göstermek zorunda kalıyoruz. İnsanların bayağı tepkisini ve dikkatini çekiyor. Bence güzel bir uygulama oldu; Eskişehir için de bir değişiklik oldu. Çok merak edip ’Rengi niye böyle?’, ’Bakabilir miyiz?’ diye soranlar; telefon ışığıyla kaplamanın üzerine yazı yazanlar oluyor. Trafikte de bayağı dikkat çekiyor. Bu işlem ortalama 5 gün sürdü. Tabii kaplamanın dışında daha farklı işlemler de yapıldı. Sadece kaplaması ortalama 130-140 bin lira gibi bir rakama mal oluyor. Bunun en büyük özelliği PPF olması. Zaten taş ve darbe gibi dış etkenlere karşı koruma amaçlı yapılmış bir malzeme. Eskişehir’de tek olmasının sebebi de bu; normal bir folyo değil, 210 mikron TPU PPF olduğu için Eskişehir’de tek

