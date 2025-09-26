ABB konser harcamaları soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABB'nin 2021-2024 konser harcamaları soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:34
ABB konser harcamaları soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABB konser harcamaları soruşturmasında 14 şüpheli adliyede

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemine ilişkin konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre; ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde 23 Eylül'de, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
2
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
3
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
4
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
5
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
6
Erdoğan'dan TSKGV'nin 38'inci Kuruluş Yılına Tebrik
7
Türkiye-ABD İlişkilerinde Dönüm Noktası: 25 Eylül

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?