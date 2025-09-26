ABB konser harcamaları soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABB konser harcamaları soruşturmasında 14 şüpheli adliyede

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemine ilişkin konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre; ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde 23 Eylül'de, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.