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ABB Meclisi Şubat Ayı Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

ABB Meclisi, şubat ayı birinci birleşimini gerçekleştirerek önemli kararlar aldı ve oturumu kapattı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:36
ABB Meclisi Şubat Ayı Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

ABB Meclisi Şubat Ayı Birinci Birleşimi Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, şubat ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki oturumda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Önemli Konular Görüşüldü

Işık, oturumu önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattı ve devamında soru önergelerini aldı. Birleşimde alınan kararlar arasında:

  • 2025 yılında uygulanacak İmar Gelir Ücret Tarifesinin revizyonu.
  • Anadolu Bulvarı Alternatif Yol Projesi.
  • Kadın Konukevi harçlıklarının artırılması ile ilgili başkanlık yazılarının oylanması.

Tüm başkanlık yazıları, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

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