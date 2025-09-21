Abbas: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Önemli Adım

Mahmud Abbas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını adil ve kalıcı barış için gerekli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:52
Abbas: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Önemli Adım

Abbas: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanımasını Övdü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Abbas, bu kararların adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolunda önemli ve zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

Abbas'ın değerlendirmesi

WAFA haber ajansında yer alan açıklamada Abbas, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Abbas, İngiltere'nin tanımasının, Filistin halkının "kendi kaderini tayin, özgürlük ve bağımsızlık hakkını" tanıması anlamına geldiğini ve bunun iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açarak Filistin ile İsrail'in güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşamasına zemin hazırlayacağını söyledi.

İngiltere ile yazılı bildirim

Abbas, Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosu Helen Winterton'ı Ramallah'ta kabul etti. Görüşme sırasında Winterton, İngiltere'nin bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıma kararını resmen bildiren yazılı bir mektup verdi.

Kararı "tarihi ve cesur bir adım" olarak nitelendiren Abbas, bunun Filistin halkının devredilemez haklarının tanınması ve İngiltere'nin uluslararası kararlara bağlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Filistin yönetiminden teşekkür

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı ve bunu Filistinlilerin ve adil davalarının zaferi olarak nitelendirdi. Şeyh şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya, Filistin Devleti'ni tanıdığınız için teşekkür ederiz. Bu, Filistin halkı ve meşru hakları için tarihi bir gün ve sabrının, kararlılığının, direncinin ve fedakarlığının meyvesidir."

Abbas, üç ülkenin tanımasının uluslararası çabaların bir parçası olduğunu ve iki devletli çözümün uygulanması için elverişli bir ortam oluşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
3
Artvin Borçka'da Tarihi Köprünün Yıkılma Anı Kamerada
4
İsrail ordusu Gazze işgalini genişletme hazırlığında: 36. Zırhlı Tümen kente girdi
5
Efkan Ala: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Umut Verici
6
Indianapolis'te silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
7
Yılmaz: Teknoloji Üretmeyen Ülkenin Geleceği Yok | TEKNOFEST

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü