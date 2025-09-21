Abbas: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Önemli Adım

Abbas: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanımasını Övdü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Abbas, bu kararların adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolunda önemli ve zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

Abbas'ın değerlendirmesi

WAFA haber ajansında yer alan açıklamada Abbas, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Abbas, İngiltere'nin tanımasının, Filistin halkının "kendi kaderini tayin, özgürlük ve bağımsızlık hakkını" tanıması anlamına geldiğini ve bunun iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açarak Filistin ile İsrail'in güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşamasına zemin hazırlayacağını söyledi.

İngiltere ile yazılı bildirim

Abbas, Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosu Helen Winterton'ı Ramallah'ta kabul etti. Görüşme sırasında Winterton, İngiltere'nin bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıma kararını resmen bildiren yazılı bir mektup verdi.

Kararı "tarihi ve cesur bir adım" olarak nitelendiren Abbas, bunun Filistin halkının devredilemez haklarının tanınması ve İngiltere'nin uluslararası kararlara bağlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Filistin yönetiminden teşekkür

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı ve bunu Filistinlilerin ve adil davalarının zaferi olarak nitelendirdi. Şeyh şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya, Filistin Devleti'ni tanıdığınız için teşekkür ederiz. Bu, Filistin halkı ve meşru hakları için tarihi bir gün ve sabrının, kararlılığının, direncinin ve fedakarlığının meyvesidir."

Abbas, üç ülkenin tanımasının uluslararası çabaların bir parçası olduğunu ve iki devletli çözümün uygulanması için elverişli bir ortam oluşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.