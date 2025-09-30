ABD Adalet Bakanlığı Minnesota'ya 'Sığınak Şehir' Davası Açtı

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:23
ABD Adalet Bakanlığı, kent kaynaklarının federal göçmenlik yasalarını uygulamak için kullanılmasını yasaklayan "sığınak şehir politikaları" nedeniyle Minnesota eyaletine ve bazı yerel yönetimlere dava açtığını açıkladı.

Dava kapsamı ve iddialar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, federal yasalara göre söz konusu politikaların yasa dışı olduğu ve bunun üzerine Minneapolis ve St. Paul şehirleri, Hennepin bölgesi, Minnesota Başsavcısı Keith Ellison ile Hennepinh Şerifi Dawanna Witt aleyhine dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Minnesota ve belirtilen yerel yönetimlerin federal göçmenlik makamlarıyla işbirliğini reddetmelerinin, "sınır dışı edilecek suçluların"—aralarında çeşitli suçlardan hüküm giymiş düzensiz göçmenlerin de bulunduğu—polis gözetiminden serbest bırakılmasına yol açtığı iddia edildi.

Bakanlık ve yetkililerin açıklamaları

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi konuyla ilgili olarak, "Minnesota yetkilileri, düzensiz göçmenlerin yasal süreci atlatmasına izin vererek kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

"Sığınak şehir" tanımı

Resmi bir yasal tanımı bulunmayan "sığınak şehir" terimi genellikle düzensiz göçmenleri kabul eden ve federal gözaltı taleplerinde tam işbirliği yapmayı reddeden kasaba, şehir veya ilçeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Trump yönetiminin göç politikalarına ilişkin gelişmeler

Haberde ayrıca, Donald Trump yönetiminin bazı göç politikalarına ilişkin adımlarına yer verildi. Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Haberde ayrıca Trump'ın, düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği bir tesis hazırlanması talimatı verdiği; ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunduğu bilgilerine yer verildi.

