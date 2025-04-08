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ABD, Aşırı Sağcı İsim Ben-Gvir'i Washington'a Davet Etti

ABD yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir'i resmi ziyarete davet etti. Bu durum, Biden döneminde uygulanan boykot politikasının değiştiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:10
ABD, Aşırı Sağcı İsim Ben-Gvir'i Washington'a Davet Etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eski Başkan Joe Biden döneminde dışlanan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i başkent Washington'a davet etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, ABD'li üst düzey yetkililerden Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Washington'u ziyaret etmek üzere davet aldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle kabineden istifa eden ve daha sonra göreve tekrar dönen Ben-Gvir'in, ilk resmi ziyaretini ABD'ye gerçekleştireceği ve Washington'da bir hafta boyunca temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Ben-Gvir'in ziyaret kapsamında ABD yönetiminin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapması ve bazı etkinliklere konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

Haberde, ABD yönetiminin Ben-Gvir'i Washington'a davet etmesinin, Biden yönetimi tarafından benimsenen "boykot politikası"nın tamamen değiştiğini gösterdiğine işaret edildi.

Biden yönetimi döneminde ABD Başkanı'nın danışmanlarının, İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanması yönündeki tavsiyeleriyle, Kongre'deki 88 Demokrat üyenin Biden'a iki İsrailli bakana yaptırım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Ancak Biden, bu önerileri reddetmişti.

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