ABD Başkan Yardımcısı James David Vance Dördüncü Kez Baba Oluyor

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance dördüncü çocuklarını bekliyor.

Açıklama ve doğum bilgileri

Usha Vance, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve doğumun Temmuz ayında beklendiğini duyurdu.

Çiftin şu anda üç çocuğu bulunuyor: Ewan, Vivek ve Mirabel.

Usha Vance'in kökeni ve tanışma hikayesi

Usha Vance, San Diego'da makine mühendisi bir baba ve Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinden ABD’ye göç etmiş moleküler biyolog bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Usha ile James David Vance, 2010 yılında Yale Hukuk Fakültesi'nde, "beyaz Amerika’da sosyal gerileme" konulu bir tartışma grubunda tanıştı.

