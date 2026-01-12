Aydın Büyükşehir, Kuyucak'ta 2 bin 500 metre içme suyu hattı yeniliyor

Aydın Büyükşehir'den Kuyucak'ta içme suyu hattı yenilemesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kuyucak'ta başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Fatih Mahallesi'nde 2 bin 500 metre hat ve 300 adet abone bağlantısı yenilenecek

Planlı çalışmalar kapsamında Kuyucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme işi başlatıldı. Kente uzun yıllar hizmet edecek altyapı için 2 bin 500 metre içme suyu hattı ile 300 adet abone bağlantısı yenilenecek.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin içme suyu altyapısı daha modern hale getirilecek ve hizmet kalitesi artacak.

Başkan Çerçioğlu projelerle ilgili olarak, "Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Yatırımlarımızı ve projelerimizi kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

