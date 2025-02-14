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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişelerini Paylaştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişelerini dile getirirken, düzensiz göç sorununa da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:23
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişelerini Paylaştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa'nın Güvenliği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump yönetiminin Avrupa'nın güvenliği ile ilgili endişelerinin bulunduğunu belirtti. Vance, Rusya ile Ukrayna arasında makul bir anlaşmaya varma umudunun da sürdüğünü ifade etti.

Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, Avrupa'nın güvenliğine dair endişelerinin aşikâr olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamak için büyük adımlar atması gerekiyor" dedi.

İç Tehditler ve Temel Değerler

Vance, Avrupa için en büyük tehlikenin dış aktörler değil, içeriden gelen tehditler olduğunu savunarak, kıtanın ifade özgürlüğü gibi en temel değerlerden uzaklaştığını eleştirdi. "Ne yazık ki, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göç Sorununa Dikkat Çekti

Başkan Yardımcısı, düzensiz göçmen sorununa da değinerek, "Bugün kitlesel göçten daha acil bir sorun yok" dedi. Almanya'da neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olduğunu hatırlatan Vance, bu durumun Avrupalı seçmenler için bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

Vance, Trump yönetiminin Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha fazla rol alması gerektiğini savundu. "Bu yük paylaşımının önemli bir parçasıdır ve Avrupa, kendi güvenliği için daha fazla öne çıkmalıdır" dedi.

Bugün ayrıca, Vance'ın Münih Güvenlik Konferansı marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulma amacını taşıyan bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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