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ABD Başkanlık yarışında ilk canlı tartışma! Biden ve Trump kozlarını paylaştı

ABD'nin iki başkan adayı, iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında kişisel saldırılar ve sert atışmalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:01
ABD Başkanlık yarışında ilk canlı tartışma! Biden ve Trump kozlarını paylaştı

2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında bir araya geldi. Trump, program boyunca net bir üstünlük sağlayamazken, Biden da yaşı konusunda endişeleri gideremedi.

Biden ve Trump, CNN'nin Atlanta stüdyosunda sahneye çıkarak birbirlerini selamlamadan ve el sıkışmadan yerlerini aldılar. Jack Tapper ve Dana Bash'in moderatörlüğündeki tartışmada ilk soru ABD ekonomisinin durumu hakkında oldu.

trump biden

Trump, başkanlığı sırasında ABD'nin tarihteki en büyük ekonomisine sahip olduğunu iddia ederek, "Diğer ülkeler bizi örnek alıyordu. Ancak Kovid-19 pandemisine yakalandık ve 1929'daki Büyük Buhran'a düşmemek için gerekli harcamaları yaptık." dedi. Trump, Kovid-19'a rağmen ekonomiyi ayakta tuttuklarını savundu ve Biden'ı düzensiz göçmen akını nedeniyle ekonomiyi kötüleştirmekle suçladı. ABD Başkanı Joe Biden ise, Trump yönetiminde ekonominin çöktüğünü ve işsizlik oranının yüzde 50 arttığını belirtti. Biden, "Biz, kaos içinde devraldığımız ekonomiyi toparladık, 15 bin yeni iş imkanı sağladık ve 800 bin yeni üretim pozisyonu oluşturduk," ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göçmenler Gerginliği Artırdı

Ekonomik politikaların yanı sıra kürtaj konusunda da sert tartışmalar yaşandı. Biden ve Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorunu hakkında birbirlerini suçladı. Trump, Biden’ı sınırın güvensizliği ve göçmen akını konusunda eleştirerek, "Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi." dedi.

Ukrayna ve Gazze Üzerine Görüşler

Dış politika bağlamında iki adaya Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları soruldu. Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu kriz en başından hiç olmazdı. Eğer başkan seçilirsem daha ofise geçmeden Putin ile Ukrayna arasındaki bu krizi sona erdireceğim." dedi.

 Trump’ın bu iddialarını saçmalık olarak nitelendiren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçlusu olduğunu, Ukrayna’da engellenmezse diğer NATO ülkelerine de saldıracağını iddia etti.

Gazze konusunda ise Biden, ateşkes müzakereleri için çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirtirken, İsrail'e destek verdiklerini ve yoğun nüfuslu alanlarda yüksek kapasiteli bomba sevkiyatını durdurduklarını söyledi. Trump, Biden’ı "İsrail’in işini bitirmesine izin vermemekle" suçladı ve bağımsız bir Filistin’i destekleyip desteklemeyeceği sorusunu geçiştirdi.

Kişisel Saldırılar ve Suçlamalar

Tartışma sırasında iki aday arasında kişisel saldırılar da şiddetlendi. Trump, 6 Ocak Kongre baskını konusunda Demokratları yeterince önlem almamakla suçladı. Biden, "Benim burada gördüğüm tek suçlu kişi mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişidir." diyerek Trump’ın "sus payı" davasında mahkum edilmesine atıfta bulundu.

Trump, Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı şekilde silah edinmekten suçlu bulunduğunu belirterek, "Kendi oğlu yüksek derecede suçlu bulundu. Muhtemelen kendisi de görevi biter bitmez sınırdaki ölümlerden, Ukrayna’daki olaylardan dolayı suçlu bulunabilir." dedi.

Biden, Trump’a, "Bu bahsettiklerin çok çirkin ve yalan. Tarihimizde hiçbir başkan bu şekilde şeyler konuşmadı." şeklinde cevap verdi.

İki Adayın Yaşı ve Sağlık Durumu Soruldu

Biden, yaşı ve sağlık durumu ile ilgili soruya "Kariyerimin yarısını siyasetin en genç insanı olmakla eleştirilerek geçirdim, ABD Senatosu'na seçilen en genç ikinci kişiydim ve şimdi en yaşlısıyım. Bu adam (Trump) benden üç yaş daha genç ama çok daha az yetenekli. Bence sadece kayıtlara bakın. Ne yaptığımı görün." cevabını verdi.

Trump, zihin sağlığını gösteren bilişsel testleri kamuya açıkladığını belirterek, "Bu (Biden) ise hiçbirini almadı. Onun sadece bir tane almasını, en kolayını almasını görmek isterdim." dedi.

Trump: "Bizi 3. Dünya Savaşı'na Sürükleyecek"

CNN sunucusunun, kasımdaki seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Eğer seçimler adil ve özgür bir şekilde olursa." yanıtını verdi. Trump, Biden'ın çok kötü bir başkan olduğunu ve tekrar aday olmasının nedeninin bu olduğunu savunarak, "Şu anda onun yüzünden başarısız bir milletiz. Politikaları o kadar kötü ki askeri politikaları çılgınca. Bizi 3. Dünya Savaşı'na sürükleyecek." dedi.

Biden, NATO’yu yeniden güçlendirdiklerini belirterek, "Çünkü biz güçlü bir milletiz ve şu anda bize ihtiyaç var, dünyayı korumamız gerekiyor. Kendi güvenliğimiz için buna ihtiyaç var." dedi.

90 dakika süren tartışma sonunda Trump ve Biden, yine tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

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