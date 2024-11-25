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ABD, Batı Şeria'nın İlhakına Sert Tepki Gösterdi

ABD, Batı Şeria'nın ilhakı ve Gazze'de yerleşim yerleri kurulmasına karşı olduğunu bildirdi. BM toplantısında gelişmeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:45
ABD, Batı Şeria'nın İlhakına Sert Tepki Gösterdi

ABD, Batı Şeria'nın İlhakına Karşı Çıkıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik tekliflere ve Gazze'de yerleşim yerleri kurulmasına karşı olduklarını vurguladı. Wood, bu açıklamaları BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda yaptı.

ABD'nin Endişeleri

Oturumda konuşan Wood, Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti karşısında derin endişe duyulduğunu dile getirdi. "ABD, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin teklifler ile Gazze'de yerleşim yerleri inşa edilmesine karşı çıkıyor." diyen Wood, bu durumun uluslararası hukuku ihlal edeceğinin altını çizdi.

Wood, bu tür hamlelerin daha fazla istikrarsızlık yaratacağını ve İsrail'in bölgeye tam entegrasyonunun önünde yeni engeller oluşturabileceğini belirtti.

Rusya'dan Eleştiriler

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, ABD'nin sadece Hamas üzerinde baskı kurulmasını istemesini eleştirdi. Polyansky, bazı İsrailli yetkililerin tüm Filistinlilerin Gazze'den sınır dışı edilmesi gerektiğini açıkça belirttiklerine dikkat çekti.

"Barış için Gazze'de daha kaç kişinin ölmesi lazım?" diyerek sorular yönelten Polyansky, uluslararası toplumun bu duruma karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Filistin Temsilcisi Uyarılarda Bulundu

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, kan dökülmesinin çok yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası hukukun korunması gerekliliğini vurguladı.

Mansur, "Savaş makinası İsrail'in Gazze ve Lübnan'da durdurulması gerekiyor." diyerek, uluslararası toplumun harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Mansur, konuşmasında, "Hayal etmeye devam edin, teslim olmak hiçbir zaman bir seçenek olmayacaktır."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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