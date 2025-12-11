DOLAR
SANTEK Toplantısı Eskişehir'de: Vali Hüseyin Aksoy Sanayi ve Teknolojiyi Masaya Yatırdı

SANTEK Toplantısı Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı; üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları, dijital dönüşüm ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:14
SANTEK Toplantısı Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında Gerçekleştirildi

Eskişehir'de düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem: Üretim, Yatırım ve Altyapı

Toplantıda Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanındaki mevcut durumu detaylı şekilde ele alındı. Üretim kapasitesinin artırılması, yenilikçi teknoloji yatırımlarının desteklenmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi için öneriler masaya yatırıldı.

Kurumlar Arası İş Birliği ve Yeni Proje Alanları

Toplantıda, kamu kurumları, sanayi temsilcileri ve akademik paydaşların ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. İlin rekabet gücünü artıracak yeni proje alanları değerlendirildi ve iş birliğinin güçlendirilmesine dair adımlar konuşuldu.

Dijital Dönüşüm ve Nitelikli İş Gücü

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, toplantıda sanayi gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kesikbaş, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, ihracat odaklı büyüme stratejileri ve sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı ile sona erdi.

