ABD, BM Genel Kuruluna Gidecek Filistinlilerin Vizelerini İptal Etti

ABD, Eylül'deki 80. BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti; Dışişleri Bakanlığı gerekçelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:24
ABD, BM Genel Kuruluna gidecek Filistinlilerin vizelerini iptal etti

New York'taki 80. Genel Kurul öncesi karar tepki çekti

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelmesi planlanan Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal ettiğinin altı çizildi.

Gerekçe ve suçlamalar

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle suçladı.

Uluslararası bağlam ve tepkiler

Karar, bazı Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir dönemde alındı ve uluslararası alanda tepki çekti.

31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, ayrıca Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları kısa süre önce kaldırmıştı.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

