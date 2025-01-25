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ABD, Büyükelçiliklerine Dış Yardımları Durdurdu İddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, büyükelçiliklerine tüm dış yardımların durdurulduğunu bildirdiğine dair iddialar gündemde. Bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:08
ABD, Büyükelçiliklerine Dış Yardımları Durdurdu İddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Dış Yardım Durdurma İddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliklerine mevcut tüm dış yardımların durdurulduğuna dair bir bildiri gönderdiği iddia edildi. BBC'nin aktardığına göre, söz konusu belge sızdırılmış olup, dış yardımların askıya alındığı belirtiliyor.

Yardımlar Askıya Alındı

Bildiride, mevcut dış yardımların gözden geçirilip onaylanana dek yeni ya da mevcut tüm dış yardımlar için fon taahhüt edilmeyeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanının belirleyeceği zamana kadar, yardım şartlarına uygun olarak "derhal iş durdurma" kararı alınacağı vurgulandı. Tüm dış yardımların 85 gün içinde geniş çaplı bir incelemeye tabi tutulması talimatı verildi.

Acil İstisnalar

Bildiride, yalnızca acil gıda yardımı ile "İsrail ve Mısır'a yönelik askeri finansman" için istisnalar getirildiği kaydedildi.

Pek Çok Etkisi Olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Birimi Genel Müdürlüğünden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, bu kararın ABD tarafından finanse edilen dış yardım programları üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini belirtti. Paul, "Dünyanın dört bir yanındaki insani yardım amaçlı mayın temizleme programlarına aniden 'çalışmayı durdurun' denildiğini düşünebilirsiniz. Bu oldukça büyük bir mesele." dedi.

Kritik Kalkınma Projeleri Tehlikede

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Orta Doğu eski misyon direktörlerinden Dave Harden, bu hamlenin önemli bir etkisi olacağını vurgulayarak, inceleme sürecindeyken ABD tarafından finanse edilen insani yardım ve kalkınma programlarının askıya alınabileceğini ifade etti. Harden, bu durumun su, sanitasyon gibi kritik kalkınma projelerini etkileyeceğini kaydetti.

Trump Döneminde de Benzer Adımlar Atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başladıktan sonra dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği ve programın ABD dış politikasıyla uyumunun inceleneceği belirtilmişti.

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