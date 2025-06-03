ABD Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ABD Büyükelçisi Tom Barrack Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubunu sunmuştu.

Saygı Duruşu ve Çelenk

Ziyaret sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Barrack, saygı duruşunda bulundu. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren Büyükelçi, ziyaretinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özel Defterdeki Mesajı

Büyükelçi Barrack, deftere şunları yazdı: "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 2), görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Barrack, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 2), görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Barrack, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.