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ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye'nin Gazze'deki Rolünü Vurguladı

Jeff Flake, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste yaptığı katkıları değerlendirerek, kalıcı barış için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:34
ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye'nin Gazze'deki Rolünü Vurguladı

ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'yi Destekledi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Gazze'de süregelen çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Flake, Türkiye'nin ateşkes sürecindeki rolünü öne çıkararak, "Özellikle Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin ardından kalıcı barışı istiyoruz. Bu, iki devletli çözümle olacak," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Gerilim ve Çaba

Flake, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki savaşın acı verici olduğunu belirterek, "Hamas'ın saldırısına yanıt verirken, İsrail'in sivil can kayıplarını sınırlamasını teşvik ediyoruz," dedi. ABD'nin, bölgedeki müttefikleriyle birlikte ateşkes için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Etkin Rolü

Türkiye'nin bölgede önemli bir arabulucu olduğunu kaydeden Flake, "Türkiye, Gazze'deki durumla alakalı bizim konuşamadığımız gruplarla iletişim kurabiliyor. Buradaki ortaklarımızı gerilimi azaltmaya teşvik ediyoruz," dedi.

Ateşkesin Önemi

Flake, ateşkesin sağlanamasının gerilimlerin tırmanmasına neden olabileceğini vurguladı. "Ateşkesi sağlayabilirsek, misilleme riskini de azaltmış olacağız,” diye belirtti.

Türkiye-ABD İlişkileri

Ülkeler arasındaki ticaret hacminin 30 milyar doları aşarak, 100 milyar dolara çıkarılması hedefinde olduklarını dile getiren Flake, turizm alanında da olumlu gelişmeler beklediklerini ifade etti.

F-16 Satışı ve F-35 Meselesi

Flake, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı için gerekli Kongre onaylarının alındığını belirtti. "Mevcut anlaşma 40 yeni ve 79 yenilenmiş F-16 alımını içeriyor," dedi.

Sonuç ve Beklentiler

Son olarak Flake, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir aktör olduğu görüşünü yineleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük savruluşlar yaşanmayacağını vurguladı. "Beklemede kalın," ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

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