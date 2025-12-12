Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 10 Sikke, 283 Fişek Ele Geçirildi

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

Emniyet ekipleri ikamette arama yaptı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda, M.K. isimli şüphelinin ikameti arandı.

Adreste yapılan aramada 283 adet fişek, 10 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ile 5 adet metal obje bulundu. Ele geçirilen materyallere el konuldu.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, siber alanda yürütülen sanal devriye faaliyetleriyle suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

