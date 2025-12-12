DOLAR
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi; 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, C.A.Y. ve B.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:15
Operasyon ve adli süreç

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şahıslardan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere işlem görürken, diğer 2 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk yapıldı.

Nöbetçi mahkemece ifadeleri alınan şahıslardan C.A.Y. ve B.A., mahkeme kararıyla tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

