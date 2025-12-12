DOLAR
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali, 'en çok sayıda ülke bayrağı' kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na resmi aday gösterildi; etkinlik ücretsiz.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:43
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday

Guinness Dünya Rekoruna Aday 3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Gerçekleşti

‘En Çok Sayıda Ülkenin Ulusal Bayrakları ile Temsil Edildiği En Büyük Uluslararası Organizasyon’ kategorisinde Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi aday gösterilen 3. Dünya Kültürleri Festivali, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Etkinlikler halka açık ve tamamen ücretsiz şekilde düzenlendi.

Organizasyon ve program

Festival, Sirus Vakfı ve Ebrişem tarafından, fuar bölümü ise XRE Fair tarafından; XRE Gayrimenkul sponsorluğunda ve TEDB çözüm ortaklığında ATO Congresium’da düzenlendi. Festival kısmında 70’e yakın ülkeden geleneksel danslar, müzik dinletileri, geleneksel yemekler, kültürel söyleşiler ve ülkesel tanıtıcı videolar yer aldı. Fuar bölümünde ise birçok ülkede gayrimenkul yatırımları ve inşaat projelerine dair detaylar sergilendi; stantlarda dünya genelinden gayrimenkul projeleri tanıtıldı.

Etkinlik iki gün sürecek şekilde planlandı: 12-13 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık kaldı.

Açılış konuşması ve katılımcı mesajları

Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi yaptığı açılış konuşmasında, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek destek veren ülkelere teşekkür etti. Firdevsi, 'İlkinde 30, ikincisinde 55 ve bugün de 63 farklı büyükelçiyi stant ve sahne etkinlikleriyle ağırlıyoruz. Bu benim için büyük bir onur ve sorumluluk' dedi. Festivalde geleneksel danslar, müzik dinletileri, gastronomi workshopları ve geleneksel kıyafet tanıtımlarının yer aldığını vurguladı ve sahnede Gürcistan’ı kendi Eurovision yarışmasında temsil eden grubun bulunduğunu aktardı.

Firdevsi ayrıca Sirus Vakfı’nın kültür, sanat ve ekonomi alanlarında uluslararası kurum ve büyükelçiliklerle etkin iş birlikleri kurduğunu belirterek, 'Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bir birlik günü oldu' ifadesini kullandı.

Ülke temsilcilerinden mesajlar

Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia, Gürcistan standında sergilenen geleneksel kıyafetler ve el yapımı eserleri öne çıkararak, 'Gürcistan köklü tarihe sahiptir. Komşu ülkenin başkentinde kültürümüzü tanıtmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

Ankara Ukrayna Derneği Başkanı Irina Barktukov ise festivalde barış mesajı verdi: 'Burada herkesten destek görüyoruz. Rusya burada yok. Savaşlar bitsin. 4 senedir her gün ölüm izliyoruz' şeklinde konuştu.

XRE Başkanı Gülşah Artukoğlu ise festivalin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduğunu belirterek, '3. Dünya Kültürleri Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Burada 63 ülkenin büyükelçileri ile birlikte organizasyon yaptık. Amacımız kültürleri dünyaya tanıtmak' ifadelerini kullandı.

Not: Festival bölümü Sirus Vakfı ve Ebrişem tarafından, fuar bölümü XRE Fair tarafından düzenlenen etkinlikler 12-13 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açıktı.

