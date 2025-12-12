Kartal'da polis merkezinde bekçiye silahı almaya çalışma: S.Ö. etkisiz hale getirildi

Olayın detayları

11 Aralık günü saat 20.15 sularında Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'nde bir şahıs müracaat etmiş gibi davranarak merkeze geldi. Şahıs, kaldığı yer olmadığı gerekçesiyle otele yerleşmek istediğini beyan etti.

Yönlendirme çalışmaları sürerken iddialara göre S.Ö. (28), çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan kişinin beylik silahını almaya çalıştı. Olayı fark eden merkezdeki diğer bekçi ve polisler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Soruşturma ve sağlık işlemleri

Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. Şüpheli S.Ö., tedavi altına alınmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

