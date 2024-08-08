ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Arasında Silah Polemiği Sürüyor

ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Arasındaki 'Silah' Polemiği

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi iki başkan yardımcısı adayı arasında 'silah' konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor. Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz, orduda görev yaptığı sırada savaş bölgesinde silah kullandığını iddia ederken, Cumhuriyetçi rakibi JD Vance bu açıklamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Walz'ın Tartışmalı Açıklaması

Walz, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada, "Bu savaş silahlarının ki ben de savaşta taşıdım, sadece oldukları yerde bulunduğundan emin olmalıyız," şeklindeki sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, Amerikalı medya kuruluşları, Walz'ın gerçekten de savaş bölgesinde aktif olarak silah kullandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Vance'den Sert Tepki

Eski bir asker olan Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Walz, 'Benim de savaşta kullandığım silahların Amerikan sokaklarında kullanılmasına izin vermemeliyiz,' diyor. Merak ediyorum, Tim Walz ne zaman savaşta yer almış? Ne zaman gitmiş? Hangi silahı kullanmış? Kendisi çatışma bölgesinde bir gün bile geçirmemiştir," diyerek Walz'a karşı sert eleştirilerde bulundu.

Medya Doğrulama Süreci

Bu tartışmalara CNN muhabiri Tom Foreman de dahil oldu. Foreman, Walz'ın gerçekten bir savaşta bulunup bulunmadığına dair bir doğrulama yaparak, ekranlarda bu bilgiyi paylaştı.

Cumhuriyetçi Çevrelerin Tepkisi

CNN, Walz'ın orduda görev yaparken bir savaş bölgesinde aktif olarak bulunduğu ve silah taşıdığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti. Aynı haber, Walz'ın sözlerinin kamuoyunda, aktif bir çatışmada silah kullandığı şeklinde anlaşıldığını, ancak gerçekte yalnızca böyle bir bölgede görev yapmak istediğini ifade ettiğini vurguladı. Ayrıca Cumhuriyetçi çevreler, Demokrat adayın geçmişiyle ilgili kamuoyunu yanıltma çabalarını eleştiriyor.