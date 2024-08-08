Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Arasında Silah Polemiği Sürüyor

Tim Walz ve JD Vance arasındaki silah tartışması, kamuoyu gündemini meşgul ediyor. Walz'ın savaşta silah kullandığı iddiaları sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:06
ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Arasında Silah Polemiği Sürüyor

ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Arasındaki 'Silah' Polemiği

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi iki başkan yardımcısı adayı arasında 'silah' konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor. Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz, orduda görev yaptığı sırada savaş bölgesinde silah kullandığını iddia ederken, Cumhuriyetçi rakibi JD Vance bu açıklamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Walz'ın Tartışmalı Açıklaması

Walz, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada, "Bu savaş silahlarının ki ben de savaşta taşıdım, sadece oldukları yerde bulunduğundan emin olmalıyız," şeklindeki sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, Amerikalı medya kuruluşları, Walz'ın gerçekten de savaş bölgesinde aktif olarak silah kullandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Vance'den Sert Tepki

Eski bir asker olan Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Walz, 'Benim de savaşta kullandığım silahların Amerikan sokaklarında kullanılmasına izin vermemeliyiz,' diyor. Merak ediyorum, Tim Walz ne zaman savaşta yer almış? Ne zaman gitmiş? Hangi silahı kullanmış? Kendisi çatışma bölgesinde bir gün bile geçirmemiştir," diyerek Walz'a karşı sert eleştirilerde bulundu.

Medya Doğrulama Süreci

Bu tartışmalara CNN muhabiri Tom Foreman de dahil oldu. Foreman, Walz'ın gerçekten bir savaşta bulunup bulunmadığına dair bir doğrulama yaparak, ekranlarda bu bilgiyi paylaştı.

Cumhuriyetçi Çevrelerin Tepkisi

CNN, Walz'ın orduda görev yaparken bir savaş bölgesinde aktif olarak bulunduğu ve silah taşıdığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti. Aynı haber, Walz'ın sözlerinin kamuoyunda, aktif bir çatışmada silah kullandığı şeklinde anlaşıldığını, ancak gerçekte yalnızca böyle bir bölgede görev yapmak istediğini ifade ettiğini vurguladı. Ayrıca Cumhuriyetçi çevreler, Demokrat adayın geçmişiyle ilgili kamuoyunu yanıltma çabalarını eleştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat