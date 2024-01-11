ABD'de bomba paniği: İhbar üzerine pek çok okulda arama başlatıldı

Bomba tehdidi içeren e-postalar, Washington’daki bir dizi okula aynı anda ulaştı. Bu nedenle polis, şüpheli e-postaların gönderildiği okulları kontrol etmek için çalışma başlattı. Washington DC Polis Departmanı, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bomba ihbarlarının eş zamanlı olarak yapıldığını duyurdu.

Holy Cross Koleji de sosyal medyada yaptığı açıklamada, okulun tahliye edildiğini ve herhangi bir risk olmadığını belirtti.

Polisin, bomba ihbarıyla ilgili soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.