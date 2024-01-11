ABD'de bomba paniği: İhbar üzerine pek çok okulda arama başlatıldı

Washington’da birçok okula e-posta yoluyla bomba tehdidi ulaştı. Bu durum üzerine polis, bölgedeki okulları incelemek için harekete geçti. Washington DC Polis Departmanı, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, bomba ihbarlarının aynı anda gönderildiğini belirtti. Holy Cross Koleji ise sosyal medyada yaptığı duyuruda, okulun boşaltıldığını ve herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi.

ABD'de bomba paniği: İhbar üzerine pek çok okulda arama başlatıldı
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Bomba tehdidi içeren e-postalar, Washington’daki bir dizi okula aynı anda ulaştı. Bu nedenle polis, şüpheli e-postaların gönderildiği okulları kontrol etmek için çalışma başlattı. Washington DC Polis Departmanı, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bomba ihbarlarının eş zamanlı olarak yapıldığını duyurdu. 

Holy Cross Koleji de sosyal medyada yaptığı açıklamada, okulun tahliye edildiğini ve herhangi bir risk olmadığını belirtti.

Polisin, bomba ihbarıyla ilgili soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

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