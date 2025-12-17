Mehmet Yarka: Şırnak'ı Eserlerle Yeniden İnşa Ettik

Başkan Yarka: "Şehr-i Nuh’u eserlerle yeniden inşa ettik"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bir otelde düzenlenen programda yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2019-2025 yılları arasında hayata geçirilen projeleri paylaştı. Başkan Yarka, "Şırnak’ı altyapıdan üstyapıya, kültürden sosyal hizmetlere kadar her alanda geleceğe hazırladık" dedi.

Şehrin çehresini değiştiren yatırımlar

Göreve geldikleri günden bu yana Hz. Nuh’un kenti Şırnak için birçok eser kazandırıldığını vurgulayan Yarka, yeni hizmet binası, Cumhuriyet Meydanı, kent meydanı ve iş merkezleriyle şehrin görünümünün değiştiğini bildirdi. Bölgenin en büyük atık su arıtma tesisinin inşa edildiğini belirten Yarka, çevre altyapısında tarihi bir dönüşüm yaşandığını kaydetti.

Şırnak, ilk modern otogarı, ilk ve tek AVM’si, ilk sinema salonu, ilk millet kıraathanesi, ilk kadın kültür ve sanat merkezi, ilk dengbej evi ve dijital gençlik merkezi ile tanıştı. Başkan Yarka, "Kadın Kültür Merkezimizde bugüne kadar 5 bin kursiyer yetiştirildi. Gençlik Merkezimiz ise yüzde 85 üniversite yerleştirme başarısı ile yüzlerce gencimizin hayaline dokundu" dedi.

Altyapı ve çevre yatırımları

Kent genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 4 kütüphane ve okuma salonu inşa edildi ve bu merkezlerden bugüne kadar 25 bin 700 kişi yararlandı. Şehre nefes aldıran 100 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de hizmete açıldı.

2019-2025 dönemi yatırım rakamlarını paylaşan Yarka, 111 bin 200 ton asfalt serimi, 141 bin metrekare kilitli parke, 116 bin metreküp taş duvar, 37 bin 890 metre içme suyu, 25 bin 644 metre kanalizasyon ve 14 bin 666 metre yağmur suyu hattı döşendiğini söyledi. Ayrıca, elektrik hatlarının yüzde 95’i yer altına alındı ve Şırnak’ın yüzde 96’sı doğal gazla buluştu.

Sosyal destekler ve kültürel faaliyetler

Yarka sosyal destek çalışmalarını da aktardı: 40 bin gıda paketi, 15 bin kişiye giyim yardımı, 1.250 öğrenciye burs, 750 öğrencinin üniversite kayıt ücretinin karşılanması, 350 aileye ücretsiz doğal gaz desteği sağlandı. Her gün 3 bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor ve Aile Yılı kapsamında 60 bin liralık çeyiz desteği verildi.

Kültür, spor ve sanat alanında ise 40 yıl sonra ilk Cudi Festivali, ulusal ve uluslararası Cudi Cup Tenis Festivali, konserler ve Anadolu Şenlikleri gibi etkinliklerle Şırnak’ın yeniden kültürle buluştuğunu belirtti.

Kapanış

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yarka, "Biz bu şehri seviyoruz. Şırnak’ı eserlerle, hizmetlerle ve güçlü bir vizyonla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

