DOLAR
41,14 -0,01%
EURO
48,13 0,18%
ALTIN
4.623,11 -0,57%
BITCOIN
4.535.758,74 -1,37%

ABD'de Emek Günü'nde On Binler Trump ve Milyarderleri Protesto Etti

Emek Günü'nde Boston, Chicago, New York ve diğer kentlerde on binler, Trump'ın politikalarını ve milyarder hakimiyetini protesto etti; işçiler daha iyi çalışma koşulları talep etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 07:36
ABD'de Emek Günü'nde On Binler Trump ve Milyarderleri Protesto Etti

ABD'de Emek Günü'nde On Binler Trump ve Milyarderleri Protesto Etti

ABD'nin birçok kentinde düzenlenen geleneksel Emek Günü gösterilerinde on binlerce işçi, Başkan Donald Trump'ın politikalarını ve milyarderleri protesto etti. Basın kuruluşlarının aktardığı haberlere göre mitingler Boston, Chicago ve New York başta olmak üzere çok sayıda şehirde gerçekleştirildi.

Kentlere göre protestolar ve talepler

Gösterilere katılan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve adil ücret ile sosyal hakların sağlanmasını talep etti. New York'ta yüzlerce kişi Trump Tower önünde bir araya gelerek "New York işçi kentidir" sloganları attı.

Florida'nın Tallahassee kentinde düzenlenen eylemlerde konuşmacılar yine adil ücret ve sosyal haklar çağrısı yaptı. Maryland'deki Baltimore ve Westminster şehirlerinde McKeldin Meydanı'nda toplanan kalabalık ise "ABD'deki milyarder hakimiyetini" protesto etti.

Chicago'da ise Belediye Başkanı Brandon Johnson da protestolara katıldı ve göstericilerle birlikte "Chicago’ya federal asker istemiyoruz" sloganları atıldı. Johnson, gösterinin ardından kent polisinin federal askeri devriyeler ve sivil göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Organizatör açıklaması

Action Center on Race and the Economy (Irk ve Ekonomi üzerine Eylem Merkezi) Direktörü Saqib Bhatti, USA Today'e verdiği demeçte gösterilerin "Trump ve milyarderlere karşı muhalefeti göstermek amacıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı
2
Erdoğan MYYK Toplantısına Başkanlık Edecek — 2 Eylül 2025 Gündemi
3
Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mazbatasını Aldı
4
Kastamonu-Karabük sınırında 2 orman yangınına müdahale sürüyor
5
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Şüpheli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Türkiye'ye İade Edildi
6
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: 10. Ada'da Plastik Dükkanı Alevlere Teslim
7
Bilecik'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark