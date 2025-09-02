ABD'de Emek Günü'nde On Binler Trump ve Milyarderleri Protesto Etti

ABD'nin birçok kentinde düzenlenen geleneksel Emek Günü gösterilerinde on binlerce işçi, Başkan Donald Trump'ın politikalarını ve milyarderleri protesto etti. Basın kuruluşlarının aktardığı haberlere göre mitingler Boston, Chicago ve New York başta olmak üzere çok sayıda şehirde gerçekleştirildi.

Kentlere göre protestolar ve talepler

Gösterilere katılan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve adil ücret ile sosyal hakların sağlanmasını talep etti. New York'ta yüzlerce kişi Trump Tower önünde bir araya gelerek "New York işçi kentidir" sloganları attı.

Florida'nın Tallahassee kentinde düzenlenen eylemlerde konuşmacılar yine adil ücret ve sosyal haklar çağrısı yaptı. Maryland'deki Baltimore ve Westminster şehirlerinde McKeldin Meydanı'nda toplanan kalabalık ise "ABD'deki milyarder hakimiyetini" protesto etti.

Chicago'da ise Belediye Başkanı Brandon Johnson da protestolara katıldı ve göstericilerle birlikte "Chicago’ya federal asker istemiyoruz" sloganları atıldı. Johnson, gösterinin ardından kent polisinin federal askeri devriyeler ve sivil göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Organizatör açıklaması

Action Center on Race and the Economy (Irk ve Ekonomi üzerine Eylem Merkezi) Direktörü Saqib Bhatti, USA Today'e verdiği demeçte gösterilerin "Trump ve milyarderlere karşı muhalefeti göstermek amacıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.