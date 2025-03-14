ABD'de Filistin Destekçilerine Yönelik Gözaltılar Devam Ediyor

ABD'de, Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından, Filistin destekçisi bir öğrencinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

The Hill'in haberine göre, Halil'in tutuklanmasının akabinde Filistin yanlısı öğrencilere yönelik vize iptalleri ve gözaltılar sürüyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından vize süresini aştığı belirtilen Filistinli öğrenci Leqaa Kordia gözaltına alındı.

Diğer yandan, Columbia Üniversitesinde doktora yapan Ranjani Srinivasan'ın 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanlığı tarafından vizesinin iptal edilmesinin ardından ülke dışına çıkmak zorunda kaldığı ifade edildi. Srinivasan'ın, "Hamas'a destek veren faaliyetlerde" bulunduğu iddialarına maruz kaldığı öne sürülüyor.

Mahmud Halil'in Tutuklanması

Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine dönerken gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in ABD'de "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak bulunduğunu ve eşinin ABD'li olmasına rağmen, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi yetkilileri tarafından tutuklandığını belirtmiştir. Halil'in yeşil kartının iptal edildiği de ifade edilmiştir.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine dair geçici bir engel kararı almıştır.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'a destek verdiği iddia edilen yabancı öğrencilere vize verilmemesi gerektiğini belirterek, "İlerleyen günlerde daha fazla vize iptali bekleyebilirsiniz. Bu öğrencileri ülkeye hiç almamalıydık." demiştir.